T&T’nin vergileri yeniden ertelendi

Bakanlar Kurulu, T&T Havalimanı İşletmeciliğinin vergi, fon ve harç ödemesini yeniden erteledi.

Bu konudaki son erteleme Şubat ayında yapılmıştı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd'nin ithal edeceği mallar ile ilgili beyanların sunulması kaydıyla, Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından tahsil edilmesi gereken her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç ve fonların tahsilatının 30 Kasım 2022’e kadar ertelenmesini kararlaştırdı.

Alınan karar ile 20 milyon TL tutarında bir teminat çeki alınmasına ve BU tarih itibariyle ödemenin yapılmaması halinde (KDV dahil), resim, harç ve fonların tahsilatının ilgili teminattan yapılması onaylandı.