"T&T'nin vergi borcu 338 milyon TL”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketinin vergi borcunun 338 milyon TL borcu olduğunu ve "vergi affı" için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özuslu, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin şirkete iltimas tanıdığını ifade etti.

Özuslu'nun paylaşımı şöyle:

"T&T'NİN VERGİ BORCU 338 MİLYON

Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerine Ercan işletmecisinin vergi borcunu sorguladık, bakanlık yetkililerinden bilgi aldık: Emrullah Turanlı'nın T&T şirketinin şu an için 338 milyon TL borcu varmış. Bunun yaklaşık 80 milyonu gecikme zammıymış ve şirket bir kez daha "vergi affı" için başvuruda bulunmuş!

Yani dar ve sabit gelirlinin cebinden elini çıkarmayan UBP-DP-YDP hükümeti, Turanlı'ya ait T&T'ye her türlü iltiması geçmeye devam ediyor!"