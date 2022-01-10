“Trust Capital Reinsurance DRC’den değerlendirme almayı başardı

Yerel Sigorta Sektörüne hizmet vermek, için 2017 yılında kurulan “Trust Capital Reinsurance”, 23 Aralık 2021 tarihinde Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu DRC’den değerlendirme almayı başardı.

DRC Rating; Trust Capital Reinsurance Ltd.’nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu’nu ‘TR BBB+’, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu’nu ‘TR A-2 ’, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlara ilişkin görünümleri ise ‘Kararlı’ olarak belirledi.

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun derecelendirme ile ilgili yaptığı açıklamada; ülke kaynaklarının vergisiz olarak yurt dışına çıkmasını önlemek amacıyla kurdukları Trust Capital Reasürans Şirketi’nin çok kısa bir sürede uluslararası derecelendirmede pozitif bir puan almasının ülkeye yurtdışından da kaynak girişi sağlayabilmenin önünü açan ciddi bir başarı olduğunu söyledi.

Arhun, Trust Capital Reinsurance kuruluncaya kadar ülkede herhangi bir reasürans şirketinin olmamasından dolayı 80 milyon TL’lik bir kaynağın her yıl kayıt dışı olarak yurtdışına gittiğini ve Kuzey Kıbrıs’ın her yıl yaklaşık 20 milyon TL vergi kaybına uğradığının altını çizdi.