Trump'tan Tahran için çağrı: 'Herkes kenti derhal tahliye etmeli'

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Herkes derhal Tahran'ı tahliye etmeli" dedi.

Bu çağrı, İsrailli yetkililerin gün içinde Tahran'ın kuzeydoğusundaki sivillere yönelik tahliye uyarısının ardından geldi.

Trump paylaşımında ayrıca, İran'ın son nükleer müzakerelerde kendisinin önerdiği anlaşmayı imzalaması gerektiğini yazdı.

"Basitçe söylemek gerekirse, İRAN'IN NÜKLEER SİLAHI OLAMAZ. Bunu defalarca söyledim! Herkes hemen Tahran'dan ayrılmalı!" dedi.

CNN'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Tahran'ın tahliye edilmesine yönelik paylaşımı, İran'a "derhal masaya otur" mesajı verme amacı taşıyor.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya paylaşımında Trump'ın gerçekten diplomatik bir çözüm istemesi durumunda "Washington'dan yapılacak tek bir telefonun Netanyahu'yu susturmaya yeteceğini" söyledi.

Ancak ABD'nin doğrudan çatışmaya dahil olması hâlinde "her türlü müzakere olasılığının yok olacağı" uyarısında bulundu.

İsrail'de de gece yarısından sonra Tel Aviv'de hava saldırısı sirenleri çaldı. İran füzelerinin ülkeyi tekrar hedef almasıyla birlikte patlama sesleri duyuldu.

İran devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İsrail'in pazartesi günü gerçekleştirdiği saldırıda İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) genel merkezinin hedef alınması sonucu kurumda görevli bir haber editörü ve bir başka çalışan hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X'te yaptığı paylaşımda, Ortadoğu'nun da dahil olduğu ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına "ek askeri kapasite" gönderilmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Açıklamasında, "ABD güçlerinin korunması birinci önceliğimizdir ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma pozisyonumuzu güçlendirmeye yöneliktir" dedi.

ABD'li yetkililer, Washington'un İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmadığını açıkladı.

Trump her ne kadar Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırsa da, bu doğrudan bir askeri müdahale anlamına gelmiyor.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS, Konsey'in İsrail'in geçen haftaki saldırılarından bu yana sürekli teyakkuz hâlinde olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bölgeye yapılan askerî sevkiyatın tamamen "savunma amaçlı" olduğunu yineledi.