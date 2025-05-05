Trump, 'Brunson' krizini hatırlattı, Erdoğan ise 'dostunu' Türkiye'ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Truthsocial platformundan görüşmeyle ilgili bilgi veren Trump, "Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkim mükemmeldi. Birçok konuda yakın bir şekilde birlikte çalıştık, bunlardan biri de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson'ın talebim üzerine hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmesine yardımcı olmasıydı" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile Rusya/Ukrayna ile Savaş, Suriye, Gazze ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok konu hakkında çok iyi ve üretken bir telefon görüşmesi yaptım. Cumhurbaşkanı beni ileride bir tarihte Türkiye'ye davet etti ve kendisi de Washington, DC'ye gelecek. Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkim mükemmeldi. Birçok konuda yakın bir şekilde birlikte çalıştık, bunlardan biri de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson'ın talebim üzerine hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmesine yardımcı olmasıydı. Her durumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya ve Ukrayna arasındaki gülünç ama ölümcül Savaşın HEMEN sona ermesi için çalışmayı dört gözle bekliyorum!"

Erdoğan: Değerli dostum Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duyarım

Trump'ın açıklamasından birkaç saat sonra açıklama yapan Erdoğan ise "Değerli Dostum Sayın Donald Trump" ifadelerini kullandı. Erdoğan, görüşmenin verimli, kapsamlı ve samimi olduğunu belirtirken "Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD’ye davet etti" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi.

Görüşmemizde Gazze’de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya - Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik.

Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik.

Başkan Trump’ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım.

Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD’ye davet etti.

İnşallah Dostum Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."