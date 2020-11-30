Trodos’ta kar beklentisi

Güneyde meteoroloji dairesi bugün saat 17.00’ye kadar sarı alarm yayınladı.

Fırtına ve yağışların gün boyu önce sahillerde, ardından diğer bölgelerde de etkili olması bekleniyor. Yağış oranlarının saatte 35mm üzerinde ve dolu şekilde de olabileceği duyuruldu.

Trodos’un yüksek tepelerinde ise kar yağışı beklentisi var. Hava sıcaklığın iç kesimlerde 20 derece santigrada yükseleceği, dağlık kesimlerde ise 10 derece santigrat olacağı aktarıldı.

Gece ise pek çok bölgede hava sıcaklığının10 derece santigrat, Trodos bölgesinde de 3 derece santigrat ve kırağı beklentisi olduğu ifade edildi.

Kaynak Cyprus Mail