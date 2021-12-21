Trio Bellapaix performansıyla büyüledi

Murat OBENLER

Keman sanatçısı Nihat Ağdaç, piyanist Rüya Taner ile çello sanatçısı Gürhan Nuray’dan oluşan “Trio Bellapaix” 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 16:00'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Rauf R. Denktaş Salonu'nda verdikleri konserle müzikseverleri büyüledi. KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Arucad ile İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen “24. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali” kapsamında Müzik Vakfı organizasyonuyla gerçekleşen konserde bu yıl içinde oluşturulan “Trio Bellapaix” üçlüsü Clara Schumann’dan Piyano üçlü Op.17.Sol minör,Allegro Moderato,Sherzo Tempo di Menuetto, Andante ve Allegretto ile Astor Piazzolla’nın Oblivİon ve Revolucionario adlı eserlerini icra etti. Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, milletvekili Özdil Nami, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök ve rektör yardımcılarının da takip ettiği konser sonrasında Rektör Kök ile Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali Komite Başkanı ve Müzik Vakfı BaşkanıTaner sanatçılara teşekkür belgesi ile çiçek takdim etti.



Schumann’la başladılar,Piazzolla ile devam ettiler, Bahcada Guzu ile bitirdiler

Sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan üçlü konser sonrasında tekrar sahneye gelerek Yılmaz Taner ve Mahmut İslamoğlu’nun derlediği, piyano düzenlemesini Rüya Taner, yaylılar için düzenlemesini Cahit Kutrafalı’nın yaptığı Raif Katipzade’nin(kaynak kişi) Bahcada Guzu parçası ile bis yaptı.