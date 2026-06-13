Traktörden düşen 60 yaşındaki Mustafa Arslan yaşamını yitirdi

Çayönü’nde bir tarlada meydana gelen olayda, traktör ile su tankeri arasındaki bağlantı noktasında yolcu olarak bulunan 60 yaşındaki Mustafa Arslan, seyir halindeyken düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili traktör sürücüsü U.A., "tedbirsizlik sonucu ölüme sebep olma" suçlamasıyla tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 12.00 sıralarında, U.A. (33) yönetimindeki traktörün arkasına bağlı su tankeriyle tarla içerisinde seyir halinde olduğu sırada, traktör ile tanker arasındaki bağlantı noktasında bulunan Mustafa Arslan dengesini kaybederek yere düştü.



Olay yerinde yaşamını yitiren Arslan’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.



Soruşturma kapsamında, gerekli tedbirleri almadan Arslan’ın söz konusu noktada yolcu olarak bulunmasına izin verdiği gerekçesiyle traktör sürücüsü U.A. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.