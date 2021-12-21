Trajedi: 4 gün arayla yaşama veda ettiler
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ülkedeki vaka sayılarının her gün düşmesine karşın artan ölümler, yürek burkan trajik olayları da beraberinde getiriyor.
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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ülkedeki vaka sayılarının her gün düşmesine karşın artan ölümler, yürek burkan trajik olayları da beraberinde getiriyor.
COVID-19’dan bugün yaşamını yitiren 64 yaşındaki Fatma Yıldız’ın eşi olan 67 yaşındaki Kadir Yıldız’ın da 18 Aralık’ta öldüğü kayıtlara yansıdı.
Pandemi sürecinde birlikte yoğun bakımda yatan Yıldız çifti, hayatını kaybeden ilk çift oldu.
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Etiketler : ölüm, covid ölüm, karı-koca, çift