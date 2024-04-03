Trafikte ölümler devam ediyor...

Dikmen-Lefkoşa Anayolu'nda 6 Mart tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 50 yaşındaki Mahmut Öztürk, Türkiye'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 1 aydır yaşam mücadelesi veriyordu

6 Mart'ta geçirdiği trafik kazasının ardından Türkiye'de tedavi gören Mahmut Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 2 Nisan tarihinde yaşamını yitirdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Dikmen-Lefkoşa Anayolu'nda 6 Mart günü saat 16.00 sıralarında 50 yaşındaki Mahmut Öztürk LZ 728 çift kabin aracı ile kuzey istikametine doğru seyrederken, sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelen 38 yaşındaki Babahan Yusupov'un kullanımındaki TMA 459 plakalı tır araca çarpmıştı.

Trafikte bu yıl 15. ölüm...

Ülkemizin yıllardır kanayan yarası haline gelen ve bir türlü çözülmeyen trafik, her geçen gün can almaya devam ediyor. Şu anda Nisan ayının başlarında olmamıza rağmen Öztürk'ün ölümüyle birlikte bu yıl 15 kişi trafikte yaşamını yitirdi.