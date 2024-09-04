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Trafikte kamyon denetimleri

Trafikte kamyon denetimleri

Yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen 7 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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Yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen 7 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, sözkonusu kamyon sürücüleri, 5 bin kg ve daha ağır kamyonların trafikte seyretmelerinin yasak olduğu 

7.00-8.00 saatleri arasında trafikte seyir halinde saptandı.

Foto: Arşiv

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