Trafikte kamyon denetimleri

Yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen 7 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, sözkonusu kamyon sürücüleri, 5 bin kg ve daha ağır kamyonların trafikte seyretmelerinin yasak olduğu

7.00-8.00 saatleri arasında trafikte seyir halinde saptandı.