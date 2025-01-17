Trafikte can kayıpları sürüyor!

Kıbrıs'ın kuzeyinde kanayan yaramız olan ölümlü trafik kazaları artarak devam ediyor.

Boğazköy'de bu sabah bir araç kontrolden çıkarak ağaca çarptı, araç sürücüsü ve yolcu olarak araçta bulunan bir kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah 06.30 sıralarında gerçekleşti. 41 yaşındaki Mehtap Kanal yönetimindeki FH 800 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan araç, sağ yan kısmı üzerine devrilip yine yolun sol tarafında bulunan ağaca tavanı ile çarparak sağ yan kısmı üzerine durdu.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Mehtap Kanal ve araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Ecrin Başbınar kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Son 1 haftada 7 ölüm!

Kıbrıs'ın kuzeyinde artarak devam eden ölümlü trafik kazalarında 2024 yılında 50 ölüm gerçekleşmiş, bu sayı son 11 yılın rekoru olmuştu.

2025 yılında ise, takvimler 17 Ocak'ı göstermiş olmasına rağmen ölüm sayısı 17 günde 7'ye yükselmiş oldu.

7 ölümlü kazanın da son bir haftada olması dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

Fotoğraf: Ahmet İkidereli (sosyal medya)