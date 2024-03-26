Trafikte 1 haftada 3 ölüm meydana geldi

Polis verilerine yansıyan 1 haftalık sürede toplam 68 trafik kazası meydana gelirken; 3 ölüm, 13 yaralanma ve 52 hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazalarda 1 haftada 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda ise 18 kişi yaralandı.

Toplamda 5 milyon 110 bin 115 TL hasar

Meydana gelen trafik kazalarının raporlara yansıyan sebepleri arasında 23 süratli araç kullanmak, 15 dikkatsiz sürüş yapmak, 9 kavşakta durmamak, 8 yakın takip ve 13 de diğer etkenler olarak kayıtlara geçti.

Kazalar sonucunda toplamda 5 milyon 110 bin 115 TL hasar meydana geldi. Lefkoşa’da 27, Gazimağusa’da 12, Girne’de 21, Güzelyurt’ta 5 ve İskele’de 3 kaza meydana geldi.

268 araç trafikten men edildi, 13 sürücü tutuklandı

Polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen 18-24 Mart tarihlerini kapsayan haftalık trafik kontrollerinde toplam 14 bin 115 araç sürücüsü kontrol edildi, 3 bin 468 araç sürücüsü hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucu toplam 268 araç trafikten men edilirken, 13 sürücü ise tutuklandı.

Suçların dağılımı :

Sürat ( 791 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 726 ) , Tehlikeli Sürüş ( 18 ), Dikkatsiz Sürüş ( 31 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 148 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 15 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 85 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 275 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 58 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 137 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 5 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 53 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 47 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 19 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 4 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 7 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 8 ) ve 1039 diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Toplam 268 araç trafikten men edilirken 13 sürücü ise tutuklandı.