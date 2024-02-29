Trafik suçu cezaları arttı

Serap ŞAHİN

Yılın ilk asgari ücretinin ardından trafik cezalarında ciddi artış yaşandı. Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza Puanı Yasası uyarınca asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı.

Son güncellenen cezalara göre, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 103 TL’den 27 bin 587 TL’ye yükseldi.

Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak 2 bin 758 TL, trafik ışıklarına riayet etmeme 8 bin 276 TL, trafik levha ve işaretlerine uymamanın cezası ise 2 bin 758 TL’ye yükseldi.

Denetimlerde sıklıkla karşılaşılan alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmenin cezası ise 13 bin 793 TL oldu.

Radar olan yerlerde hız sınırını aşmanın cezası ise aşılan kilometreye göre 6 bin 896 TL ve 50 puan cezaya kadar çıktı.

Hız sınırını aşmak 2 bin 758 TL

Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak- brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası ve 5 puana denk geliyor.

Ocak ayında bu miktar 1810 TL iken yeni asgari ücrete göre 2758 TL’ye yükseldi.

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmanın cezası da 1810 TL’den 2758 TL’ye çıktı.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası brüt asgari ücret kadar

Sürüş ehliyetsiz araç kullananlar da yeni düzenlemeye göre yandı.

Yapılan kontrollerde, ehliyetsiz araç kullanan sürücüler asgari ücret bedelinde 27 bin 587 TL para cezasına çarptırılacak ve 100 puanı gidecek.

Kırmızı ışıkta geçmek 8 bin 276 TL

Kırmızı ışıkta geçip trafik ışıklarına riayet etmemenin cezası da brüt asgari ücretin %20’sine denk geliyor.

30 ceza puan olan trafik suçu, 3 bin 620 TL’den 8 bin 276 TL’ye yükseldi.

Trafik levhalarına uymamak 15 puan

Trafik levha ve işaretlerine uymayan sürücülere uygulanan ceza, brüt asgari ücretin %10’u kadar.

Yeni düzenlemeye göre 1810 TL olan bu miktar yeni asgari ücrete göre 2 bin 587 TL olarak güncellendi. Trafik levha ve işaretlerine uymama durumunda 15 puan ceza kesiliyor.

Alkollü araç kullananlar yandı

Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmenin cezası brüt asgari ücretin %50’si kadar para cezası uygulanıyor.

Eski asgari ücrete göre 9 bin 51 TL olan bu miktar 13 bin 793 TL oldu. Ayrıca 100 puana da neden oluyor.

Radar olan yerlerde hız sınırını aşmak 50 puan

Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak, brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası ve 5 puana neden oluyor. Bin 810 TL olan bu rakam 2 bin 758 TL oldu.

Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreden 40 kilometreye kadar aşmanın cezası da brüt asgari ücretin %15’i kadar para cezası ve 25 puan ceza.

2 bin 715 TL olan bu rakam 4 bin 138 TL’ye çıktı.

Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 40 kilometreden fazla aşmak da brüt asgari ücretin %25’i kadar para cezası artı 50 puan. 4 bin 525 TL olan bu rakam 6 bin 896 TL’ye yükseldi.