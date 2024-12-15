Trafik levhalarına ve bankanın camına çarparak durabildi

Lefkoşa’da dün düz gidenlerin geçmesini beklemeden yola giren araç önce önünü tıkadığı araçla çarpıştı, ardından trafik levhalarına ve bir bankanın cam kapısına çarptı. Kaza sonucunda yaralanan olmadı.

Polis açıklamasına göre, saat 19.50 sıralarında, Bedreddin Demirel Caddesi’nde RS 831 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyreden Şengül Temel Canselen (K-31) Hasane Ilgaz Sokak yol kavşağına geldiğinde, karşı istikametten gelen araçların geçmesini beklemeden sağa dönüş yaptı. Karşı istikametten gelen Nuh Çatal (E-39) yönetimindeki SG 055 plakalı salon aracın önünü tıkayan RS 831 plakalı araç önce araçla çarpıştı, ardından iki trafik levhasına çarptı, yoluna devem edip yolun sağında bulunan İktisat Bankasına ait cam kapıya çarparak durdu.

Soruşturma devam ediyor.