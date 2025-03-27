Trafik kazasında ağır yaralanan Walter Tawanda Chari hayatını kaybetti

Küçük Erenköy - Tatlısu Anayolu’nda 23 Mart 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Walter Tawanda Chari, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

PK 625 plakalı aracı kullanan 27 yaşındaki Christopher Stefan Sutton'un yönetimindeki araçta yolcu olarak bulunan Chari, kazanın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 27 Mart 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü Christopher Stefan Sutton’un halen polis gözetiminde olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.