Trafik kazalarında "sürat" ilk sırada

KKTC’de son bir hafta içerisinde meydana gelen 45 trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 16-22 Ağustos tarihleri arasında toplam 45 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 11’i yaralanmayla, 34’ü hasarla sonuçlandı.

Kazaların 14’ü Lefkoşa, 7’si Mağusa, 14’ü Girne, 7’si Güzelyurt ve 3’ü İskele’de meydana geldi.

Geçen hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarına sebebiyet veren etkenler arasında “süratli araç kullanma” birinci sırada yer alıyor. Dönem içerisinde meydana gelen kazaların 16’sının süratli araç kullanmak, 10’unın dikkatsiz sürüş yapmak, 7’sinin yakın takip, 6’sının kavşakta durmamak ve 6’sının ise diğer etkenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 779 trafik suçu rapor edildi, “sürat”, “seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak” ve “trafik levha ve işaretlerine uymamak” başı çeken trafik suçları arasında yer aldı.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat (209) , Tehlikeli Sürüş (6), Dikkatsiz Sürüş (22), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (36), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (11), Alkollü Araç Kullanmak (29), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak (145), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (116 ), Trafik Işıklarına Uymamak (8), Muayenesiz Araç Kullanmak (9), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (28), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (7), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (6) ve diğer trafik suçları (146).”