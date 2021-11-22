Trafik kazalarında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

KKTC’de son bir haftada 3’ü ölümle neticelenen 63 trafik kazası meydana gelirken, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 861 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Haftalık Trafik Raporu’na göre, 15 - 21 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 63 trafik kazası meydana geldi; 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Dönem içerisindeki trafik kazalarının 18’i süratli araç kullanmak, 8’i dikkatsiz sürüş, 17’si kavşakta durmamak, 15’i yakın takip ve 5’i diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.

Kazalarda toplam hasar miktarının 715 bin 800 TL olduğunun belirtildiği rapora göre, kazaların 25’i Lefkoşa’da, 13’ü Mağusa’da, 16’sı Girne’de, 6’sı Güzelyurt’ta ve 3’ü İskele’de oldu.

Trafik kontrolleri

Öte yandan raporda, aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 853 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 861 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği aktarıldı. Trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat (248) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 26 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (92 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 15 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 27 ), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak ( 141 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 55 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (61), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 33 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 26 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak( 11 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 5 ) ve 107 diğer trafik suçları”

