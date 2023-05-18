Trafik denetimlerinde 285 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, 1344 araç sürücüsü kontrol edildi, 2 sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücülerin 123’ü belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan toplam 285 araç sürücü çeşitli trafik suçlardan rapor edildi.

27’si seyüsefer ruhsatsız, 5’sigortasız, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 7’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere, toplam 50 araç ise trafikten men edildi.