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Trafik denetimleri: 5 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Trafik denetimleri: 5 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Polis, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 1042 araç kontrol edildi, 15 araç terfikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.

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 Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bin 042 araç kontrol edilirken, 15 araç terfikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, yoğun yağışa rağmen süren trafik kontrollerinde, 79 kişi belirlenen hız sınırı üzerinde süratli, 7 kişi alkollü, 4 kişi ise sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan rapor edildi.

Trafik kontrollerinde toplam, 259 kişinin ceza aldı.

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