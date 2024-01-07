Trafik denetimleri: 397 sürücü rapor edildi

Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 397 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 62 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumartesi günü yapılan denetimler sonucu; toplam 2 bin 608 araç sürücüsü kontrol edildi.

Bu kapsamda 229’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 83’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 397 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan 62 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.