Trafik denetimleri: 227 sürücü hakkında “süratli araç kullanmaktan” işlem başlatıldı

Trafik denetimlerinde 227 kişi aleyhine süratli araç kullanmaktan yasal işlem başlatıldı

Polis, Cuma günü trafik denetimleri yaptı. Denetimler sonucunda 1860 araç sürücüsü kontrol edildi, kontrol edilen sürücülerden 367’si aleyhine yasal işlem başlatıldı, 1 kişi tutuklandı ve 21 araç trafikten men edildi.

Polis, yasal işlem başlatılmasına neden olan suçları, “227 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8 seyrüsefersiz araç kullanmak, 62 trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 10 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 48 diğer trafik suçları” olarak açıkladı.