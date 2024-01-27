Trafik denetimleri: 1 sürücü tutuklandı, 39 araç trafikten men edildi

Polis tarafından dün akşam ülke genelinde gerçekleşen trafik denetimlerinde 1 araç sürücüsü tutuklandı, 39 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün gece ülke genelinde gerçekleşen trafik denetimlerinde toplam 1994 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda 401 sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

Sürücülerin 232’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanamak, 38’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan dolayı rapor edildi.

Denetimlerde ayrıca, 1 araç sürücüsü tutuklandı, 39 araç ise trafikten men edildi.