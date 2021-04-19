Trafik denetiminde uyuşturucu ile yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G.T.M., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlının “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Sakallı, zanlının Lefkoşa’da 18 Nisan tarihinde, saat 13.45 raddelerinde Güzelyurt- Gönyeli kavşağı içerisinde kullanımındaki araç içerisinde şüpheli hareketler sergilediğini belirterek, üzerinde polisler tarafından arama yapıldığını kaydetti.

Yapılan arama sonucunda zanlının tasarrufunda 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu dile getiren Sakallı, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeyi 17 Nisan günü aranmakta olan bir şahıstan 200 TL karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru Serkan Sakallı, söz konusu maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na, maddelerin saklandığı naylon poşetlerin ise PGM Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ve sonuçlarının beklendiğini söyleyerek, aynı zamanda aranmakta olan bir şahsın söz konusu olduğunu anlattı.

Sakallı, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceği üzerinde durarak, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.