Trafik cezaları yakacak

Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle trafik cezaları da güncellendi.

28 Ocak’tan itibaren yürürlükte olan yeni düzenlemeye göre; trafik levha ve ışıklarına uymayan kişiler 1400 TL ceza ödeyecek.

Araç sürerken cep telefonu kullanan, muayene ve seyrüsefersiz araç süren kişiler tespit edilmeleri halinde 700 TL para cezası ödemek zorunda kalacak.

Alkollü araç kullandıkları tespit edilen kişiler ise 3500 TL ile 7000 TL arasında cezayla karşı karşıya kalacak.

Hız sınırını aşan kişiler ise 700 TL ile 1750 TL arasında ceza ödeyecek.

CEZALAR ŞÖYLE:

Araç sürerken cep telefonu kullanma: 700 TL

Muayenesiz araç sürme: 700 TL

Seyrüsefersiz araç sürme: 700 TL

Sigortasız araç sürme: 1750 TL

Emniyet kemeri takmadan araç kullanma: 350 TL

Süresi biten sürüş ehliyeti ile araç kullanma: 700 TL

Trafik levha ve ışıklarına riayet etmeme: 1400 TL

Alkollü araç kullanma:

51 -100 promil: 3500 TL

100 promil üzeri: 7000 bin TL

Hız sınırını aşma: