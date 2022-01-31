Trafik cezaları yakacak
28 Ocak’tan itibaren yürürlükte olan yeni düzenlemeye göre; trafik levha ve ışıklarına uymayan kişiler 1400 TL ceza ödeyecek.
Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle trafik cezaları da güncellendi.
28 Ocak’tan itibaren yürürlükte olan yeni düzenlemeye göre; trafik levha ve ışıklarına uymayan kişiler 1400 TL ceza ödeyecek.
Araç sürerken cep telefonu kullanan, muayene ve seyrüsefersiz araç süren kişiler tespit edilmeleri halinde 700 TL para cezası ödemek zorunda kalacak.
Alkollü araç kullandıkları tespit edilen kişiler ise 3500 TL ile 7000 TL arasında cezayla karşı karşıya kalacak.
Hız sınırını aşan kişiler ise 700 TL ile 1750 TL arasında ceza ödeyecek.
CEZALAR ŞÖYLE:
Araç sürerken cep telefonu kullanma: 700 TL
Muayenesiz araç sürme: 700 TL
Seyrüsefersiz araç sürme: 700 TL
Sigortasız araç sürme: 1750 TL
Emniyet kemeri takmadan araç kullanma: 350 TL
Süresi biten sürüş ehliyeti ile araç kullanma: 700 TL
Trafik levha ve ışıklarına riayet etmeme: 1400 TL
Alkollü araç kullanma:
- 51 -100 promil: 3500 TL
- 100 promil üzeri: 7000 bin TL
Hız sınırını aşma:
- 1-20 km (her ikisi dahil): 700 TL
- 21-40 km ( 40 km dahil): 1050 TL
- 40 km üzeri: 1750 TL