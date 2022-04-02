Trafik bir can daha aldı...

Gazimağusa-Güvercinlik Anayolu'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görevli Cürümleri Önleme Şube Amiri Müfettiş 49 yaşındaki Serkan Bulak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan elde edilen bilgiye göre, kaza bugün 01.30 sıralarında Gazimağusa - Güvercinlik köy yolu üzerinde gerçekleşti.

LA 722 plakalı aracı ile Güvercinlik köyü istikametine doğru seyreden Polis Müfettişi 49 yaşındaki Serkan Bulak, direksiyon hakimiyetini kaybederek tarla içerisinde bulunan beton su tahliye deposuna çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Bulak, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılsa da, saat 04.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polis Genel Müdürlüğü'nden başsağlığı mesajı

Polis Genel Müdürlüğü, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Bulak için başsağlığı mesajı yayınladı. Açıklama şöyle: "Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görevli Cürümleri Önleme Şube Amiri Müfettiş Serkan BULAK'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Meslektaşımıza Allahtan rahmet, yaslı ailesine sabır ve metanet dileriz. Ailesinin ve Polis Teşkilatının başı sağ olsun."