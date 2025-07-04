Trafik akışını engelleyecek şekilde parka ceza

Gönyeli'de Cebeci Sokak üzerinde ticari bir araç sürücüsüne, diğer araçların geçisine engel olacak şekilde park ettiği için 2 bin 173 TL para cezası kesildi.

Polisin açıklamasına göre, görüntülerin bir haber sitesinde yer alması üzerine harekete geçen Gönyeli Polis Karakolu ekipleri, söz konusu sürücüsünü tespit edip, trafik suçundan ceza yazdı.