Trafiğe can dayanmıyor

Girne - Değirmenlik Dağyolu'nda dün gece meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki Uğur Demirkol yaşamını yitirdi.

Polisin verdiği bilgiye göre kaza saat 23.00 sıralarında meydana geldi. MY 870 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan 35 yaşındaki Uğur Demirkol, yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisinde kayarak sağ şerite geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 37 yaşındaki Serhat Özen yönetimindeki TUJ 794 plakalı araç ile çarpıştı ve yolun yolun sağından çıktı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsünün de yanı sıra, TUJ 794 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Valentina Oswald, Eduard Oswald, Julıa Hofmeister, Arthur Hofmeister, Naik Kofmeister yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan yolcular, yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Demirkol kurtarılamadı

Kaza sonrası MY 870 plakalı araç sürücüsü Uğur Demirkol kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. TUJ 794 plakalı araç sürücüsünün ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.