Trafiğe bir can daha: 46 yaşında hayatını kaybetti

İskele - Ercan Anayolu’nda bu gece meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki Gül Kanlı yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.40 sıralarında anayolun 3–4’üncü kilometreleri arasında, Anfora Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana geldi.

44 yaşındaki Mehmet Ali Demir, yönetimindeki JP 360 plakalı salon araçla İskele’den Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Bu esnada karşı yönden gelen, 22 yaşındaki Emir Gözel’in kullandığı RE 260 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kaza sonucu, RE 260 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 46 yaşındaki Gül Kanlı olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araç sürücüsü Emir Gözel ise yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından JP 360 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Demir polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: MHA