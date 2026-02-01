Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman Ankara’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile eşi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı ve Kıbrıs'tan gelen dernek temsilcileri hazır bulundu.

“Hepiniz hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Tolga Ünsaldı, Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği "Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtım Günü" programına katılmak için Ankara’da bulunan tüm katılımcıları derneklerinde ağırlamaktan ve onlarla bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Nilden Bektaş Erhürman ise konuşmasının başında herkese sevgi ve selamlarını iletti ve “Bugün, bu çatı altında bir araya gelmek oldukça kıymetli” dedi.

“Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtım Günü” programının kendileri için oldukça önemli olduğunun altını çizen Nilden Bektaş Erhürman, dernekte buluşmanın da mutluluk verici olduğunu yineledi.

Etkinlikte, 'Lapta Hesap İşi' tescili olacağının ve bunun oldukça önemli olduğunu vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, bu anlamlı etkinliğe; 4 K KOOP, ADA-KOOP, Girne Emekçi Kadınlar KOOP, Gİ-KA KOOP, TAT-KA olmak üzere 5 Kadın Kooperatifi ile geldiklerini de belirtti.

Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin köklü ve Kıbrıs Türkünün varoluş yıllarına tanıklık etmiş hatta o yıllara katkı koymuş bir dernek olduğunu dile getirdi. Kuruluş aşamasında, buraya gelen Kıbrıslılara yuva olan derneğin şimdilerde Kıbrıs Türk kültürünü yaymak konusunda önemli bir misyon taşıdığını da ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, konuşmasının sonunda herkese teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sevgi ve saygılarını da iletti.