Lords of the Sound Orkestrası ile besteci Morricone’nin müzikal evrenine senfonik yolculuk

Murat OBENLER

Kurulduğu 2014 yılından itibaren Avrupa’nın ve ABD’nin önemli şehirleri olmak üzere saygın konser salonlarında sahne alan Ukrayna’nın saygın senfoni orkestrası Lords of the Sound Orkestrası, Avrupa Turu kapsamında Kıbrıs’ta da konserler verdi. AtriamusicKıbrıs’ta Baf, Limasol ve Lefkoşa olmak üzere üç şehirde müzikseverlerle buluşan 52 kişilik dev orkestra “The Music Of Hans Zimmer”, “Harry’s Magic Symphony” ve “The Music of Ennio Morricone” Konserleri’ni verdi. Kıbrıslılar kadar Kıbrısta yaşayan yabancıların da büyük ilgi gösterdiği konserlerde Şef Nazar Yakobenchuk yönetimindeki Lords of the Sound Orkestrası müzik,ses ve LED ekrana yansıttıkları görsel sanatsal malzemelerle harmanladıkları gösteri ile müzikseverleri besteci Hans Zimmer, film kahramanı Harry Potter ve besteci Ennio Morricone’nin dünyasında keyifli birer yolculuğa çıkardı.



Ennio Morricone’nin şiirsel film müzikleri Limasol ve Lefkoşa’da yankılandı

Lords of the Sound Orkestrası’nın 25 Ocak Pazartesi akşamki programında Ennio Morricone’nin film müzikleri vardı. Amerika’da doğan Spagetti Western sinemasının dünyaya yayılması sürecinde türün önemli yapımlarına yaptığı film müzikleri ile sinema tarihinin en üretken bestecilerinden birisi olarak adını sinema altın harflerle tarihine yazdıran ve bugün hala daha hafızalarda yer eden unutulmaz müziklerin altında imzası olan İtalyan şef-besteci Ennio Morricone'nin farklı filmlere yaptığı müzikleri görsel bir şovla sunan Orkestra, Lefkoşa’da da büyük beğeni kazandı.



Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndaki gösteriyi çok kültürlü bir seyirci kitlesi takip etti

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahneye konan gösteriye adanın hem güneyi ile hem de kuzeyinde yaşayan müzikseverler büyük ilgi gösterirken adada yaşayan hatırı sayılır sayıda Rus ve Ukrayna vatandaşının da gösteriyi takip etmesi sanatın evrenselliğini bir kez daha bizlere gösterdi.



Morricone'nin unutulmaz melodileri herkesi büyüledi

Film müziği dendiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi olan ve 2020 yılında hayata gözlerini yuman usta besteci Morricone'nin 1960'lı yıllardan 2010'lu yıllara uzanan altın kariyerinden kesitlerin Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahneye yansıdığı konserde bestecinin Once Upon a Time in America,The Legend of the Pianist,Django Unchained,The Mission,New Cinema Paradiso, For a Few Dollars More, Once Upon a Time in the West, The Good, the Bad and the Ugly, 1900, For a Fistful of Dollars, A Fistful of Dynamite, The Professional,The Octopus, The Hateful Eight, The Untouchables, Sack of Vanity ve We Die of Love adlı filmlerden eserleri seslendirildi.



Şubatta “Aladdin: Buz Üstünde 1001 Gece” Tiyatro ve Sirki, Kıbrıs’ta olacak

Eşsiz hikaye anlatıcısı Şehrazat'ın dünyaca ünlü masallarından esinlenerek hazırlanmış, yetişkinler ve çocuklar için yeni bir tiyatro ve sirk gösterisi olan “Aladdin: Buz Üzerinde 1001 Gece” 6 Şubat’ta Baf, 7 Şubat’ta Lefkoşa ve 8 Şubat’ta Limasol’da her yaş grubundan izleyicinin karşısına çıkacak.



Ukrayna’dan İki Ünlü Tiyatro Oyunu da Kıbrıs’ta olacak

Mihail Bulgakov'un 100 yaşındaki ünlü hiciv romanından sahneye uyarlanan “Собачье Сердце”-"Köpeğin Kalbi"-"Heart of a Dog" tiyatro oyunu Konstantin Kamensky yönetmenliğinde 29 ve 30 Ocak’ta Limasol’da sahnelenecek.

17 Şubat’ta Limasol’da Kıbrıs prömiyeri yapacak "Meydan"-“Квадрат” adlı tiyatro oyunu, dostluk, zaman ve değişim üzerine son derece kişisel bir hikaye anlatıyor ve Marfa Gorvits yönetmenliğinde seyirciyi "Attraction 90s" kabare şovunun atmosferine sürüklüyor.

Biletler için SoldOut ve Atria Music: atriamusic.com adreslerinden temin edilebilir.