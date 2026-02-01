Cumhurbaşkanı Erhürman "Cumhurbaşkanlığı'nda 100 Gün" basın toplantısı düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon'da "Cumhurbaşkanlığı'nda 100 Gün" basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman toplantıda, Kıbrıs sorunuyla ilgili de bilgi verecek.