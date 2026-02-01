Dağa tırmanırken, 7 metre yükseklikten düşerek yaralandı
Girne’de meydana gelen olayda, Yehonatan Cohen (E-36), Buffavento bölgesinin güney kısmında bulunan dağlık alanda dağa tırmandığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan Cohen, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Sivil Savunma ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.
Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
