“Görüntülerini çekti, darp etti”

Boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giderek görüntülerini çektiği, kapıya tekme atarak hasar verdiği, eşinin boğazını sıkıp yumruklayarak ciddi şekilde darp ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı M.K., “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp ve İthale-i Lisan” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve yüzü ve boğazında darp izlerinin tespit edildiğini belirterek 1 gün tutukluluk talep etti.

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Biriminde görevli polis memuru Sıla Topbaş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 31 Ocak 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin zanlının çocuklarını görmek istediği gerekçesiyle, boşanma aşamasında olduğu eşinin ikametgâhına gittiğini, eşinin kendisine kapıyı açmasının ardından cep telefonu ile görüntülerini çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi.

Polis, zanlının kendisini içeriye almadığı gerekçesiyle kapıya kasten ve kanunsuz olarak tekme atarak hasara uğrattığını, eve girerek mülke tecavüz ettiğini, ardından eşinin boğazını sıktığını, elleriyle yüzüne ve çenesine yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının olay yerinden ayrılırken umumi bir yerden duyulacak şekilde bağırıp çağırarak İthale-i Lisan’da bulunduğunu da açıkladı.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

“Müştekinin yüzünde ve boğazında darp izi var”

Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, yüzünde ve boğazında darp izi tespit edildiğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı söz konusu suçları işlemediğini iddia etti.

Zanlı, çocukları almaya gittiğinde eşinin erkek çocuğu kendisine verdiğini, kız çocuğunu ise vermediğini ve bunun her zaman tekrarlandığını öne sürdü. Zanlı, “Eşim küçük çocuklara bira ve viski içiriyor. Fotoğraflarını bana gönderiyor” iddiasında bulundu.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.