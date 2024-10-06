Trafiğe bir can daha! 31 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda bugün saat 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki Nasuf Nevenov Kaloyanov hayatını kaybetti.
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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda bugün saat 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki Nasuf Nevenov Kaloyanov hayatını kaybetti.
Polis bültenine göre, 31 yaşındaki Nasuf Nevenov Kaloyanov, RS 479 plakalı motosikletiyle Gazimağusa yönünde seyir halindeyken Mebel Oto Galeri önlerinde dikkatsizlik sonucu yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu Nasuf Nevenov Kaloyanov, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : trafik kazası, Nasuf Nevenov Kaloyanov