Trafiğe bir can daha!

Bostancı - Taşpınar Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Sefa Akgönül, kullandığı aracın kontrolünü kaybederek takla attı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza 21 Temmuz 2025 tarihinde saat 00.15 sıralarında Bostancı - Taşpınar Anayolu’nun birinci kilometresinde meydana geldi. Sefa Akgönül’ün yönetimindeki FC 069 plakalı salon araç, Taşpınar istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun güney kısmından çıkarak önce toprak sete, ardından da bir bahçeye ait çevre tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sürücü Akgönül olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Sefa Akgönül'ün ölümüyle, 20205 yılında Kıbrıs'ın kuzeyinde trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı.