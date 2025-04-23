Trafiğe bir can daha
Minareliköy’de bu gece meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki Ali Minnoş yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Atamtürk’ün hastanedeki tedavisi sürüyor.
Minareliköy’de bu gece meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki Ali Minnoş yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Atamtürk’ün hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 21.15 sıralarında Şht. Mehmet Emin Caddesi üzerinde meydana geldi. Fırat Atamtürk (37) yönetimindeki ZD 122 plakalı motosiklet, kuzey istikametine doğru seyrederken sola meyilli virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Minnoş olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Fırat Atamtürk yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Sağlık Bakanlığı, olayda hayatını kaybeden Ali Minnoş'un, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde çalıştığını açıkladı, başsağlığı diledi.