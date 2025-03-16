Trafiğe bir can daha!

Girne'de bugün meydana gelen trafik kazasında 59 yaşındaki iş insanı Hayati Özok yaşamını yitirdi, kazada aynı araçta bulunan iki kişi de ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne'de bugün 13.45 sıralarında Osman Örek Caddesi'nde plakasız bir araç ile batı istikametine doğru seyreden 59 yaşındaki Hayati Özok, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım taşlarına çarptı ardından yoluna devam edip bir evi çevreleyen taş duvara çarpıp durabildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü Hayati Özok olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Ada Özok ve 15 yaşındaki Deniz Özok Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.