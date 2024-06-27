Trafiğe bir can daha!

Güzelyurt'taki trafik ışıklarında bugün meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki Kıbrıslı Rum Charalambos Anastasiou yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza bugün 14.50 sıralarında Güzelyurt'ta bulunan trafik ışıklarında meydana geldi.

Kaza sonrası ağır yaralanan ve ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan PYN 362 plakalı plakalı araç sürücüsü 61 yaşındaki Kıbrıslı Rum Charalambos Anastasiou yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonucu yaralanan UK 872 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Murat Akbalık ve 26 yaşındaki Özlem Polat'ın ise tedavileri halen sürüyor.

Kazaya sebep olan UK 872 plakalı araç sürücüsü 40 yaşındaki Kenan Aşan ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.