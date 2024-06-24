Trafiğe bir can daha!

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki Çelik Altıner yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da bugün 01.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'nda , yönetimindeki LK 659 plakalı araç ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde giden 41 yaşındaki sürücü Çelik Altıner sanayi çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkıp gidiş ve gelişi ayıran refüj bordür taşlarına çarptı. Sonrasında refüj içerisindeki trafik levhasına çarparak yoluna devam eden sürücü, bu kez de beton duvara çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Çelik Altıner olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.