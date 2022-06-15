Trafiğe bir can daha

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Çakır, Türkiye'de tedavi görmekte olduğu hastanede bugün hayatını kaybetti.

Kaza 9 Aralık 2021 tarihinde, saat 23:50’de Lefkoşa’daki karanlık yollardan biri olan Lefkoşa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleşmişti. Yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Mehmet Çakır’a, süratli ve dikkatsiz bir şekilde araç kullanan 22 yaşındaki Kadir Karapaşa çarpmıştı. Mehmet Çakır aylardır hayata tutunmaya çalışıyordu.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

“09.12.2021 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Lefkoşa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Bandır Çorba önlerinde, Kadir Karapaşa (E-22), yönetimindeki DU 266 plakalı aracın çarptığı yaya Mehmet ÇAKIR (E-24), Türkiye'de tedavi görmekte olduğu hastanede bugün 1(5.6.2022 tarihinde) yaşamını yitirmiştir. Olayda ilgili soruşturma devam etmektedir.”