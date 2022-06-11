Trafiğe bir can daha!

Lefkoşa - Mağusa Anayolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki Hakkı Afşin hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah 07.30 sıralarında Haspolat'ta meydana gelirken, 19 yaşındaki Aktan Naim Yıltan Birkaya, JR 028 plakalı aracı ile yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki Hakkı Afşin'e çarptı. Afşin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan Birkaya ise tutuklandı.

Polis, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ölümle Neticelenen Trafik Kazası 11.06.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde, Aktan Naim Yıltan BİRKAYA (E-19), yönetimindeki JR 028 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat'ta Ergüden Ltd isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda bulunan yaya Hakkı AFŞİN (E-62)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaya Hakkı AFŞİN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan BİRKAYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."