Tozlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren Pazartesi gününe kadar tozlu havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması beklendiği belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.