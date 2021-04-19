Tozlu hava etkisini sürdürecek
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bölgede hava kirliliği yaratan toz taşınımının yarın gece yarısına kadar etkisini devam ettirmesinin beklendiğini bildirdi.
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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bölgede hava kirliliği yaratan toz taşınımının yarın gece yarısına kadar etkisini devam ettirmesinin beklendiğini bildirdi.
Daireden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
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