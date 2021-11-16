Toros: “2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ekonomiyi daha da daraltacak”

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Vekili Fikri Toros, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na yönelik eleştirilerde bulundu.

Toros, konuşmalarında bütçe rakamlarının neden yeterli olmadığını aktarmaya çalışacaklarını söyledi.

Sağlık, eğitim, turizm alanlarının yeniden şekillendirilmesi gibi hedeflerin bütçenin temel unsurları olması gerektiğini dile getiren Toros, bu noktada eleştirilerde bulundu.



“Süregelen siyasi koşullarda sağlıklı ekonomiden bahsetmek mümkün değil”

Süregelen siyasi koşullarda sağlıklı ekonomiden bahsetmenin mümkün olmadığını söyleyen Toros, ekonominin geldiği noktanın başlıca sorumlusu olarak, Kıbrıs sorunu kaynaklı siyasi ortam, sık değişen hükümetler, kalıcı bir gelişim vizyonu olmamasını, UBP politikaları gibi nedenleri gösterdi.

İktidara gelen hükümetlerin plan ve programlara bağlı olarak hareket etmediğini savunan Toros, bu plansızlığın sorunlara yol açtığını söyledi.

Mali disiplinin önemine işaret eden Toros, sistemin mali yönden sürdürülebilir olmadığını, sınırlı imkanlar için bütçe rakamlarının objektif bakış açısından tartışılması gerektiğini belirtti.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın ekonomiyi daha da daraltacağını, sorunlara çözüm olmayacağının savunan Toros, TL’nin değer kaybı ve pandemi de buna eklenince olumsuz sonuçların boyutlarının da daha ciddi olacağını söyledi.

“Kendi kendine yeter bir yapıya ulaşmak gerekir”

Toros, bütçe rakamlarına değindiği konuşmasında, kendi kendine yeter bir yapıya ulaşmak gerektiğini belirtti.

Pandemi ve etkileri devam ederken, TL değer kaybı sürerken, reel sektöre ve yatırımlara daha fazla destek payı ayrılması gerektiğini dile getiren Toros, bütçe açığının iç kaynaklarla karşılanması için yapılması gerekenler bulunduğunu kaydetti.

Toros, sürdürülebilir kamu finansman dengesi sağlanması, teşviklerle ilgili köklü reformlar yapılması, dış yardımların kesintisiz akışının sağlanması gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanı Sennaroğlu:

“Pandeminin etkisi büyük”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, erken seçim tarihinin öne çekilmesi üzerine bu kararı da dikkate alarak, sağlanan uzlaşı sonucunda bütçe görüşmeleri sürecinin hızlandırıldığını söyledi.

Sennaroğlu, bu doğrultuda bütçenin komitedeki görüşmelerinin cuma günü sona ereceğini belirtti.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi’ndeki görüşmelerinin ise 22 Kasım Pazartesi günü başlayacağını söyleyen Sennaroğlu, görüşmelerin üç günle sınırlı tutulduğunu anımsattı.

COVID 19 pandemisinin bu yıl da devam etmekte olduğunu söyleyen Sennaroğlu, pandeminin sağlık, ekonomi, eğitim gibi alanları çok ciddi boyutlarda etkilediğini söyledi.

Sennaroğlu, pandeminin etkilerinin bu yıl da devam ettiğini, turizm sektöründe beklenen canlılığının sağlanamadığını, dövizde yaşanan dalgalanmanın olumsuz etkilerinin sürdüğünü söyledi.

Yüksek öğretimde bu yıl yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatan Sennaroğlu, bunun ekonomiye olumlu yansımalar yarattığını ifade etti.

Sennaroğlu, bütçenin hazırlanmasına ve görüşülmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.



Komite Başkanı Taçoy:

“Kaçak ne varsa kayıt altına alınmalıdır”

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Hasan Taçoy, bu yıl erken seçimler dolayısıyla bütçe görüşmelerinin üç gün içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Taçoy, Covid 19 pandemisinin KKTC’de görülmeye başladığı Mart 2020’den bu yana yaşanan sorunların herkesin bilgisinde olduğunu söyleyerek, bu durumun ekonomik yönden yol açtığı zararların da herkes tarafından bilindiğini belirtti.

Taçoy, 2022 Mali Yılı bütçesinin 2021 yılı bitmeden tartışılmaya başlanmasının olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını söyleyerek, üç konuda görüşlerini sıraladı.

Hayat pahalılığı ve hane halkı giderlerine ilişkin kontrollerin yeniden yapılmaya başlandığını dile getiren Taçoy, hesaplamalarda döviz fiyatının Türkiye ve KKTC’de aynı olduğunu ancak hayat pahalılığının KKTC’de değişiklikler içerdiğini söyledi.



“Hayat pahalılığında eşitliğin olması için çalışma yapılması şarttır”

KKTC’de TL kullanılmasıyla ilgili farklı kurallar uygulanarak, hayat pahalılığında yaşanan bu değişikliklerin dengede tutulması yönünde çalışmalar yapılabileceğini belirten Taçoy, “Hayat pahalılığında eşitliğin olması için çalışma yapılması şarttır” dedi.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda tasarruf tedbirlerinde gidildiğini dile getiren Taçoy, bunu uygulamaya da yansıtmanın önemli olduğunu kaydetti.

Taçoy, denetimin önemine işaret ettiği konuşmasında, halkın denetiminin artırılması, KDV iadesinin sağlanması gerektiğini söyleyerek, “Kaçak ne varsa kayıt altına alınmalıdır” dedi.

Bu ana üç faktörün uygulanmasının ve devletin aldığı harçlardan elde ettiği gelirlerle ülkenin içinde bulunduğu koşulları daha iyi hale getirmenin yollarının bulunabileceğini söyleyen Taçoy, bu uygulamalarla iç borçlanmaya ihtiyaç kalmadan yılın atlatılabileceğini dile getirdi.

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