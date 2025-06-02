Toros: Tasarıyı komiteye geri çekin, bu yasa dönüşü olmayan zarar verecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, UBP – YDP – DP hükümetinin oylarıyla Meclis Genel Kurulu gündemine getirilen Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı hakkında Genel Kurul kürsüsünden sert uyarılarda bulundu. Toros, tasarının Meclis'te oylanmadan önce komiteye geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu haliyle yasa, devletin denetim kapasitesini aşacak, toplumsal yapıda derin yaralar açacaktır” dedi.

Toros, yasa tasarısının hem bireyler hem de toplum açısından ciddi sakıncalar içerdiğine işaret ederek, kumarın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumu etkileyen sosyal bir sorun olduğunu belirtti. “Casino otellerinin ekonomik katkıları elbette yadsınamaz,” diyen Toros, ancak bunun yanında kumar bağımlılığı, iflas, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır sosyal ve kriminal sonuçların da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Caydırıcılıktan yoksun düzenleme, yasakları fiilen kaldırıyor"

Toros, mevcut yasada Kıbrıslı Türklerin casinolara girişinin yasak olduğunu, yeni tasarıyla bu yasağın yalnızca para cezasına indirgeneceğini belirtti. Bu durumun ciddi bir boşluk yaratacağını ifade eden Toros, “Yasağa uymayan kişi 50 Euro ceza öder, sonra tekrar girer. Bu şekilde yasaklar fiilen ortadan kalkar. Böyle bir düzenleme caydırıcı değildir,” dedi.

Cezaların artırılması gerektiğini savunan Toros, aynı kişinin bir yıl içinde yasağı ikinci kez ihlal etmesi durumunda hapis cezası uygulanmasının önünün açılması gerektiğini söyledi.

"Casino sayısındaki artış kontrolsüzlük yaratacak"

Tasarıyla birlikte 750 yatak kapasiteli otel yatırımı yapan her işletmeye hiçbir sınırlama olmaksızın casino izni verilmesinin hedeflendiğine dikkat çeken Toros, bu düzenlemenin kabul edilemez olduğunu belirtti. Komite aşamasında Casino İşletmecileri Birliği’nin dahi bu maddeye karşı çıktığını hatırlatan Toros, “Bugün 32 olan casino sayısı bu yasayla 38’e çıkacak. Bu sayı devletin denetim kapasitesini aşıyor. Sayı arttıkça kalite düşecek, turizm ve toplum zarar görecek,” dedi.

500 yataklı otellere verilen izinde rant kuşkusu

Tasarıda, Turizm Bakanlığı’nın onayını almış 500 yataklı tüm otellere casino izni verilmesi yönünde bir madde bulunduğunu da vurgulayan Toros, “Oysa komite görüşmelerinde bu sayı 5 ile sınırlandırılmıştı. Bugün sınırsız bir izin verilmek isteniyor. İnsan sormadan edemiyor; bu menfaat kime hizmet ediyor? Bu da acilen revize edilmeli” diye konuştu.

“Tasarı komiteye geri çekilmeli”

Toplumsal etkileri son derece büyük olan bir düzenleme hakkında Meclis Genel Kurulu’nda, uzmanlar ve paydaşlar olmaksızın karar verilmesinin sorumsuzluk olacağını belirten Toros, yasa tasarısının derhal komiteye geri gönderilmesi çağrısı yaptı. “Bu yasa bu haliyle geçerse ülkeye ve topluma geri dönüşü olmayan zararlar verir. Meclis Başkanı’nın da desteğiyle, hataların düzeltilmesi için bu tasarının komiteye geri çekilmesini ısrarla talep ediyorum” dedi.