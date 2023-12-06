Toros, Nava ve Eichorst ile görüştü
CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Brüksel’de Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Ofisi Genel Müdürü Mario Nava ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi Genel Müdürü Angelina Eichorst ile görüşme gerçekleştirdi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Brüksel’de Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Ofisi Genel Müdürü Mario Nava ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi Genel Müdürü Angelina Eichorst ile görüşme gerçekleştirdi.
Bürksel’de Avrupa Birliği Parlamentosu’nda görüşmeler gerçekleştiren Toros, istişarelerine devam ediyor.
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