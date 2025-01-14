Toros: "Kıbrıslı Türklerin özne olması şart, aksi takdirde varoluş mücadelesi, yok oluş şekline dönecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros, “Bölgesel Gelişmeler ve Kıbrıs” konulu güncel konuşma yaptı.

Ukrayna, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da trajik olayların devam ettiğini dile getiren Toros, dünyanın Gazze’de insanların öldürülmesine ve temek hakların ihlallerine tanık olduğunu belirtti.

Savaş yaşayan ülkelerde temel gereksinimlere erişimin engellendiği ve sistematik soykırımın yürütüldüğünü dile getiren Toros, Suriye’de yeni yönetimin önünü açan darbe gerçekleştirildiğini ve gittikçe yayılan savaşların meydana geldiğini kaydetti.

Toros, İsrail’in acımasız saldırılarına değinerek, Suriye’de meydana gelen gelişmelerin Türkiye için büyük ve kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

ABD’nin Kıbrıs’ın güneyini de kullandığını dile getiren Toros, tüm bu bölgesel gelişmelerin Türkiye ve Yunanistan’ın yakınlaşmasını ve barış süreci başlatılmasını gerekli kıldığını kaydetti.

Toros, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gücünün çok daha önemli hale getirildiğini, küresel büyük aktörlerin bu bölgedeki güç dengesini görme noktasına getirildiğini belirtti.

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin yeninden başlamasının önemine dikkat çeken Toros, öncelikli olarak gümrük birliğinin güncellenmesi, vatandaşların dolaşımı ve AB’nin mali desteğinin uzatılmasının da birincil hedef olduğunu kaydetti.

Fikri Toros, bölgesel gelişmelere bakıldığında Kıbrıs’ın öneminin daha da net görüldüğüne işaret ederek, Kıbrıs’ta yeni bir çözüm sürecinin tetiklediğini ve bu yeni süreçte kapsamlı siyasi anlaşmaya varılmasının da zaruriyet anlamına geldiğini belirtti.

20 Ocak’ta iki liderim BM himayesinde bir araya geleceğini anımsatan Toros, bu görüşmede yeni geçiş noktalarının açılması yönünde bir mutabakata varılmasının hedeflendiğini belirtti.

Liderler arasında başlayacak diyalog sürecinin yeni geçiş noktaları açmakla sınırlı olmaması gerektiğini dile getiren Toros, Yiğitler-Pile yolunun tamamlanması ve Yeşil Hat Tüzüğü kurallarına göre açılmasının da fevkalade önemli olduğunu söyledi.

AB destekli ve iki toplum çerçevesinde yenilenebilir enerji hedefine ulaşılması konusundaki projenin önemine de dikkat çeken Toros, karma evlilikten meydana gelen kişilerin de sorununun çözüme ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Toros, Kıbrıs ile doğrudan ilgili tüm aktörlerin ortak menfaatler zemininde birlikte çalışması sürecin başarı olacağını kaydederek, bu önemli fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

CTP Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıs sorununun çözümünde Kıbrıslı Türklerin özne olmasının şart olduğunu, aksi takdirde Kıbrıslı Türklerin yıllardır sürdürdüğü varoluş mücadelesinin yok oluş şekline döneceğini kaydetti.

Bu süreçte siyasilerin çözümcü yaklaşımlarda olması gerektiğini dile getiren Toros, Kıbrıs çözüm sürecinin vizyonel siyasi liderlikle olabileceğini dile getirerek, bu süreçte ülkenin kendi partisinin liderliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta kalıcı barış ve gerçek demokrasinin sadece adanın birleşmesiyle olabileceğini dile getiren Toros, Kıbrıs’ta, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olması gerektiğini söyledi.