Toros ile Kaymakcı Brüksel’de görüştü
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı ile dün Brüksel’de görüşme gerçekleştirdi.
A+A-
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı ile dün Brüksel’de görüşme gerçekleştirdi.
Fikri Toros söz konusu görüşmeyle ilgili, “AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı ile Türkiye-AB ilişkilerine ve Kıbrıs konularına ilişkin istişarelerde bulunduk…” ifadelerini kullandı.
Bu haber toplam 164 defa okunmuştur
Etiketler : ctp, FİKRİ TOROS