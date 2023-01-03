Toros: “Havaalanı için açılış tarihleri paylaşılıyor ama gerçekleşmiyor”

Meclis Genel Kurulu'nda, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesinin onaylanmasının ardından, 1 Milyar 36 Milyon 455 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü.

Bakanlık bütçesi üzerine ilk konuşmayı CTP Milletvekili Fikri Toros, ekonomide ulaşım ve ulaştırmanın önemine dikkat çekti ve ülkede izolasyonlar nedeniyle ulaşımda yaşanan sorunların halen çözüme ulaşmadığını kaydetti.

Havaalanının henüz hizmete açılamadığını dile getiren Toros, havaalanı için sürekli açılış tarihleri paylaşıldığını fakat bir türlü gerçekleşmediğini söyledi.

Ercan Havaalanı terminalinin en erken zamanda açılmasının herkesin temennisi olduğunu belirten Toros, bu havaalanında sadece iki havayoluna hizmet edecek olmasından dolayı ülkenin turizmine cevap verilemeyeceğini kaydetti. Hükümetin Ercan Havaalanı ile ilgili ivedi kararlar alması gerektiğini dile getiren Toros, havaalanın uluslararası alanlara açılması gerektiğini belirtti.

Gerçekçi çözümler üzerinde durulması gerektiğine dikkat çeken Toros, milli havayolu şirketi kurulması ihtimalinin de düşük olduğunu söyledi.

85 milyon nüfuslu Türkiye’den Ercan havaalanına sadece yedi şehirden uçuş olduğunu dile getiren Toros, bu seferlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığının Ercan havaalanının bir an önce açılmasını sağlaması ve ek uçak filosunun temin edilmesi gerektiğini dile getiren Toros, bakanlığın uhdesinde olan deniz limanları konusunda da limanlarda siyasi sorunların yanı sıra kapasite ve standart erişimi yönünde geri olunduğunun bilindiğini kaydetti.

Limanların kamu özel işbirliği ortaklığında özelleştirileceği söylendiğini dile getiren Toros, ihtiyaçların yapılması konusunda hiçbir fizibilite ve proje çalışması yapılmadığını belirtti.

Girne Antik limanının restorasyonu konusunda da bir otorite karmaşası yaşandığını dile getiren Toros, bu karmaşadan dolayı limanda beklenen ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılamadığını kaydetti.

Girne Antik limanında güçlü irade ortaya konulması gerektiğini dile getiren Toros, Girne limanının restore edilmemesi halinde büyük sorunlar yaşanabileceğini belirtti.

Mağusa limanında acil ihtiyaçlar olduğunu söyleyen Toros, orada teknik teçhizat sorunu ve boşaltma kapasitesi sorunu olduğunu kaydetti.

Mağusa limanının da uluslararası standartlarda olmamasından dolayı birçok sorun yaşandığını dile getiren Toros, limanda en erken zamanda var olan sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Gece yolların ışıklandırılmasındaki sorunların çözülmediğini kaydeden Toros, güneş enerjisi ile çalışan, daha ekonomik ve daha güvenilir aydınlatma sistemlerine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni yapılan yollarda “kedi gözü” denilen sistemlerin yapılmasının unutulduğunu söyleyen Toros, yollara yol güvenliği yatırımların acil yapılması gerektiğini belirtti.

Trafik siteminin soldan sağa geçirilmesine yönelik açıklamalara atıfta bulunan Toros, geçmişte Kıbrıs’ın İngiliz kolonisine tabi olmasından dolayı sol trafiğe sahip bir sistemin içinde olduğunu ve ülkede sol direksiyonun yasaklandığını anımsatarak, bunun geri çevrilemeyeceğini söyledi.

Bu ülkeye böyle bir müdahale yapılamayacağını dile getiren Toros, bunun derhal gündemden kalkması ve bir daha dile getirilmemesi gerektiğini kaydetti.